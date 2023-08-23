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В УЕФА прокомментировали ситуацию с визой Оздоева

Магомед не смог полететь в Шотландию на матч Лиги конференций.
23 августа 2023 16:54
автор: Александр Кожевников

В УЕФА прокомментировали ситуацию с российским полузащитником ПАОКа Магомедом Оздоевым, который из-за проблем с визой не полетел с командой на матч квалификации Лиги конференций против шотландского «Хартса».

«Все требования к поездкам, включая подачу заявлений на визу, относятся к сфере ответственности команд-участниц», — цитирует ответ УЕФА РИА «Новости».

Напомним, ранее сообщалось, что россиянин не может получить визу для поездки в Шотландию.

В России Оздоев выступал в составе «Зенита», «Рубина», «Локомотива» и «Ахмата». Последним клубом игрока перед переходом в чемпионат Греции был турецкий «Фатих Карагюмрюк».

источник: «РИА Новости»
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