В УЕФА прокомментировали ситуацию с визой Оздоева

В УЕФА прокомментировали ситуацию с российским полузащитником ПАОКа Магомедом Оздоевым, который из-за проблем с визой не полетел с командой на матч квалификации Лиги конференций против шотландского «Хартса».

«Все требования к поездкам, включая подачу заявлений на визу, относятся к сфере ответственности команд-участниц», — цитирует ответ УЕФА РИА «Новости».

Напомним, ранее сообщалось, что россиянин не может получить визу для поездки в Шотландию.

В России Оздоев выступал в составе «Зенита», «Рубина», «Локомотива» и «Ахмата». Последним клубом игрока перед переходом в чемпионат Греции был турецкий «Фатих Карагюмрюк».