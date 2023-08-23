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Агент Головина посоветовал российским футболистам уезжать в Европу

Его клиент с 2018 года выступает в чемпионате Франции. 
23 августа 2023 16:56
автор: Глеб Шевяков

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина, Александр Клюев считает, что российским игрокам стоит попробовать свои силы в европейских чемпионатах.

Этим летом бывший российский хавбек «Динамо» Арсен Захарян перешёл в «Реал Сосьедад».

«Нужно ли россиянам стремиться выбраться из РПЛ в Европу после примеров Кузяева и Захаряна? Обязательно нужно. Это хорошая тенденция, потому что и Ла Лига, и Лига 1 – это ведущие европейские чемпионаты, это тот уровень, где играют сильнейшие, где можно постоянно прогрессировать. Ребятам хочется пожелать удачи и раскрыться в новых клубах», — приводит слова агента Metaratings.ru.

Головин присоединился к «Монако» в июле 2018 года. Всего за французскую команду 27-летний футболист провёл 178 матчей, забил 25 голов и отдал 33 результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 28 миллионов евро.

источник: Metaratings.ru
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