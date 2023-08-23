В «Урале» сообщили о скором возвращении Влута в расположение команды

Пресс-атташе «Урала» Павел Завьялов ответил на вопрос о состоянии нападающего Рая Влута.

«Рай Влут еще дома, в Нидерландах. Но скоро он приедет в расположение команды. Когда вернется в Екатеринбург? Пока нет информации», - цитирует представителя пресс-службы клуба «Спорт-Экспресс».

Влут проходил лечение в одной из европейских клиник.

В начале апреля Влут был приговорен к 2,5 годам тюрьмы за ДТП в Нидерландах в 2021 году со смертельным исходом. Футболист находился в состоянии алкогольного опьянения, став виновником аварии, в которой погиб четырехлетний ребенок.