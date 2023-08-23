В ПАОКе сомневаются, что Магомед Оздоев получит британскую визу

Руководство ПАОКа высказалось о ситуации вокруг полузащитника команды Магомеда Оздоева.

Ранее сообщалось, что российскому хавбеку не выдают визу для вылета в Шотландию на матч с местным «Хартс» в рамках Лиги конференций.

«Пока нет новостей касательно Оздоева. Кажется, что, скорее всего, ему не одобрят визу», — приводит заявление клубной пресс-службы «Спорт-Экспресс».

ПАОК объявил о переходе Оздоева 7 августа. Ранее россиянин играл в составе турецкого «Фатих Карагюмрюк». 30-летний футболист также выступал за «Зенит», «Рубин», «Локомотив» и «Ахмат». Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 2,2 миллиона евро.