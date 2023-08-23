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У Карима Бензема возник конфликт с главным тренером «Аль-Иттихада» 

Француз присоединился к аравийской команде в прошедшее межсезонье. 
23 августа 2023 18:29
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Аль-Иттихада» Каримом Бензема конфликтует с главным тренером команды Нуну Эшпириту Санту. Об этом сообщает Asharq Al-Aswat.

Как утверждает источник, наставник саудовского клуба был не был впечатлён игрой бывшего игрока «Реала» и был против его перехода изначально. Португалец также считает, что 35-летний футболист не приносит пользы для команды, так как по-прежнему не может забить гол. Сам французский игрок также испытывает дискомфорт, остался недоволен тем, что не получил роль капитана и пожаловался на тренера руководству клуба.

Бензема перешёл в «Аль-Иттихад» на правах свободного агента в начале июня. С тех пор он сыграл два матча и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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