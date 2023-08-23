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В ДНР планируют возродить донецкий «Шахтёр» 

В 2014 году футбольный клуб сменил место своего расположения. 
23 августа 2023 18:41
автор: Глеб Шевяков

Исполняющий обязанности главы Донецкий народной республики Денис Пушилин сообщил о планах заново создать местную команду «Шахтер» для участия в чемпионате России.

Политический деятель рассказал об этих намерениях на конференции регионального отделения «Единой России» в Мариуполе.

«Нужно возвращать былую славу и нашему спорту. Тем более что среди наших кандидатов несколько выдающихся спортсменов с мировыми именами. Будем восстанавливать наши стадионы и спортивные комплексы. Будем возрождать, наконец-то, долгожданно, и работа уже ведется в активной фазе, клуб «Шахтер» и ставить перед ним задачу-минимум — выйти в Премьер-лигу российского футбола», — приводит слова 42-летнего политика «РИА Новости».

В 2014 году «Шахтёр» перебрался из родного города в столицу Украины – Киев. Домашний стадион «горняков» в Донецке регулярно получает повреждения в результате проведения СВО со стороны ВСУ.

источник: «РИА Новости»
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