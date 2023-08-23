Форвард «Бенфики» Давид Нерес не хочет переходить в «Зенит» 

Нападающий «Бенфики» Давид Нерес не рассматривает вариант продолжения карьеры в «Зените». Об этом сообщает A Bola.

Ранее появилась информация, что португальская команда требует от петербуржцев 100 миллионов евро за трансфер бразильца в то время, как российский клуб готов предложить лишь 45 миллионов.

Как утверждает источник, 26-летний футболист сосредоточен на выступлении в стане «орлов», поэтому не желает менять команду в текущее летнее трансферное окно. Сообщается, что форвард проинформирован об интересе со стороны питерцев, однако не рассматривает этот вариант.

Добавим, Нерес присоединился к «Бенфике» в июле прошлого года. Всего за лиссабонский клуб он провёл 49 матчей, отметился 12 забитыми мячами и отдал 16 результативных передач. Его соглашение действует до лета 2027 года.