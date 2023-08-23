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Агент Лаксальта высказался о возможном уходе игрока из «Динамо» 

Ранее сообщалось, что на уругвайского футболиста претендует «Дженоа».
23 августа 2023 19:26
автор: Глеб Шевяков

Агент Ариэль Красоуски, представляющий интересы защитника «Динамо» Диего Лаксальта прокомментировал информацию о том, что его клиент может покинуть московский клуб.

Ранее появилась информация, что в услугах 30-летнего игрока заинтересован «Дженоа».

«Да, к Диего есть интерес. Но он очень хорош в «Динамо». Но я не думаю, что Диего уйдет из «Динамо». Он и его семья очень хорошо адаптировались как в Москве, так и в клубе», — приводит слова Красоуски Sport24.ru.

Лаксальт перешёл в «Динамо» в июле 2021 года. В нынешнем сезоне за команду Марцела Лички он сыграл пять матчей и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет два с половиной миллиона евро.

источник: Sport24.ru
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