ЦСКА пытался купить игрока «Кадиса», но получил отказ

Футбольный агент Игорь Глушевич, представляющий интересы форварда «Кадиса» Милутина Осмайича заявил, что ЦСКА выходил на его клиента, однако испанский клуб отклонил предложение армейцев.

Ранее сообщалось, что красно-синие рассчитывают приобрести черногорца этим летом.

«Да, все верно. «Кадис» отказал ЦСКА», — приводит слова агента Sport24.ru.

Осмайич принадлежит «Кадису» с 2021 года. В сезоне-2022/2023 он играл в аренде в составе «Визелы». За португальскую команду он отыграл 31 встречи, отличился восьмью забитыми мячами и отдал один ассист. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет два миллиона евро.