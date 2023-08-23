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ЦСКА пытался купить игрока «Кадиса», но получил отказ

Об этом сообщил представитель футболиста.
23 августа 2023 19:38
автор: Глеб Шевяков

Футбольный агент Игорь Глушевич, представляющий интересы форварда «Кадиса» Милутина Осмайича заявил, что ЦСКА выходил на его клиента, однако испанский клуб отклонил предложение армейцев.

Ранее сообщалось, что красно-синие рассчитывают приобрести черногорца этим летом.

«Да, все верно. «Кадис» отказал ЦСКА», — приводит слова агента Sport24.ru.

Осмайич принадлежит «Кадису» с 2021 года. В сезоне-2022/2023 он играл в аренде в составе «Визелы». За португальскую команду он отыграл 31 встречи, отличился восьмью забитыми мячами и отдал один ассист. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет два миллиона евро.

источник: Sport24.ru
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