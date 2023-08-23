Писарский пропустит ещё три матча «Крыльев Советов» из-за травмы 

Форвард «Крыльев Советов» Владимира Писарского не поможет своей команде ещё как минимум в трёх матчах. Об этом сообщает «РБ Спорт».

27-летний форвард пропустил старт сезона в РПЛ из-за травмы голеностопа и в настоящее время восстанавливается от повреждения. Игрок проводит тренировки по индивидуальной программе. Ранее он попал в ДТП, в котором не пострадал.

Писарский присоединился к «Крыльям Советов» в январе 2023 года. Всего за «крылышек» он провёл 16 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.