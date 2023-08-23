«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Бернарду Силвой 

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва заключил новый контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба небесно-голубых.

Как утверждает источник, новое соглашение 29-летнего футболиста с «горожанами» рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Силва присоединился к «Манчестер Сити» в июле 2017 года. В текущем сезоне за команду Хосепа Гвардиолы он провёл два матча и не отличился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро. Он является пятикратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов-2022/2023.