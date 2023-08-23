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«Деньги для иностранца — это приоритет». Широков – о переходе Марио Фернандеса в «Зенит»

Бразилец присоединился к питерской команде нынешним летом. 
23 августа 2023 20:40
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков выразил своё мнение по поводу перехода экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Зенит».

С 2012 года по 2022 год 32-летний футболист выступал за армейский клуб, а в июле 2023 года подписал соглашение с сине-бело-голубыми на один год.

«Как я смотрю на его переход? Нормально — перешёл и перешёл. Предательство ЦСКА? Вы для себя создаёте кумиров, хотите, чтобы он делал то, что нужно вам и как видите вы, а потом разочаровываетесь. Но такой переход для иностранца реален, для них важны только деньги — это приоритет. Нет такого понятия, как предательство. Для иностранцев это не предательство, а умение вовремя предвидеть ситуацию», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Фернандес в составе «Зенита» принял участие в шести матчах и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в три миллиона евро.

источник: «РБ-Спорт»
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