Бальбуэна: мы с Мединой друзья, но во время матча перестаем ими быть

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о взаимоотношениях с парагвайским полузащитником «Спартака» Хесусом Мединой.

«Общался ли с Мединой по поводу его трансфера? Нет. Надеюсь, что у него будет хороший сезон. Желаю всего наилучшего. Мы друзья, но во время матча перестаем ими быть. Конечно же, ты хочешь побеждать в каждом матче. Я играл против него много раз, ничего не менялось», - приводит слова Бальбуэны «Спорт-Экспресс».

Перед стартом сезона 26-летний парагваец подписал контракт с красно-белыми летом 2023 года. Этот трансфер стал первым прямым переходом из ЦСКА в «Спартак» за 29 лет.