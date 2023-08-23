«Муром» — 2DROTS: медиаклуб отправил третий мяч в ворота хозяев

В эти минуты проходит матч 2-го раунда Кубка России, в котором «Муром» принимает на своём поле 2DROTS.

На 83-й минуте счёт на табло стал 3:1 в пользу медийной команды после того, как нападающий Годфред Клуцей отличился забитым мячом.

Ранее в составе гостей забитыми мячами отличились Владислав Ослоновский (7-я минута) и Александр Степанов (36). Хозяева ответили голом Сергея Запалацкого (38).

В прошлом раунде кубкового турнира 2DROTS одержал победу над «Сахалином» со счётом 2:0.