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«Муром» — 2DROTS: медиаклуб отправил третий мяч в ворота хозяев

Гол забил форвард Годфред Клуцей.
23 августа 2023 20:49
автор: Глеб Шевяков

В эти минуты проходит матч 2-го раунда Кубка России, в котором «Муром» принимает на своём поле 2DROTS.

На 83-й минуте счёт на табло стал 3:1 в пользу медийной команды после того, как нападающий Годфред Клуцей отличился забитым мячом.

Ранее в составе гостей забитыми мячами отличились Владислав Ослоновский (7-я минута) и Александр Степанов (36). Хозяева ответили голом Сергея Запалацкого (38).

В прошлом раунде кубкового турнира 2DROTS одержал победу над «Сахалином» со счётом 2:0.

источник: «Советский спорт»
2DROTS победил «Муром» и вышел в следующий раунд Кубка России 
Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Дмитрия Кузнецова.
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