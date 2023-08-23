Нигматуллин назвал игрока «Зенита», который решил судьбу матча со «Спартаком»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что полузащитник Вендел играет важную роль в «Зените».

«Вендел сыграл только один матч, чтобы называть его лучшим игроком РПЛ. Игрок очень высокого уровня. Играет очень важную роль, так же как Малком играл. Но «Зенит» с Венделом и без... Вендел матч со «Спартаком» решил практически в одиночку, решил эпизоды. И поэтому «Зенит» победил. У «Спартака» такого игрока не нашлось», — цитирует Нигматуллина «Газета.Ru».

По итогам пяти туров в РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе девять очков. «Зенит» с десятью очками располагается на четвёртой позиции. В следующем туре национального первенства подопечные Гильермо Абаскаля примут на своём поле «Ахмат» (26 августа). «Зенит» в тот же день сыграет дома с «Уралом».