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2DROTS победил «Муром» и вышел в следующий раунд Кубка России 

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Дмитрия Кузнецова.
23 августа 2023 20:59
автор: Глеб Шевяков

2DROTS на выезде одержал победу над «Муромом» в матче 2-го тура Пути регионов Кубка России.

Очная встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

За медийную команду голы забили Владислав Ослоновский (7-я минута), Александр Степанов (36) и Годфред Клуцей (83). Автором единственного забитого мяча в состав хозяев поля стал Сергей Запалацкий (38).

Таким образом, 2DROTS пробился в следующий этап Кубка России, а «Муром» завершает своё выступление на турнире. Ранее из розыгрыша соревнований выбыли два других медийных клуба – «Амкал» и «Родина Медиа».

Кубок России.

2-й раунд.

Пути регионов.

«Муром» – 2DROTS – 1:3 (1:2)

Голы: Запалацкий, 38 – Ослоновский, 7. Степанов, 36. Клуцей, 83.

источник: «Советский спорт»
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