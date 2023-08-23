Грушевский рассказал, как уход Зайнутдинова повлияет на игру ЦСКА

Актёр и фанат ЦСКА Михаил Грушевский высказался о переходе полузащитника Бактиера Зайнутдинова в «Бешикташ» из столичной команды.

«Баха в этом плане — уникальный футболист. Да, в ЦСКА прежде были такие универсалы, но Баха — уникум. Знаю, что за сборную Казахстана он играл нападающего, а в ЦСКА он выходил даже на позиции центрального защитника. По универсализму он — абсолютный рекордсмен. Согласен, что уход Бактиера — потеря. Ему желаю только удачи», — приводит слова Грушевского Meta-ratings.kz.

В понедельник, 21 августа Зайнутдинов заключил трудовое соглашение с «Бешикташем» на четыре года. В составе ЦСКА 25-летний футболист стал обладателем Кубка России в сезоне-2022/2023.