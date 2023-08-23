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Руководство «Спартака» доверяет Абаскалю и не ищет нового тренера 

Испанец возглавляет московский клуб с лета прошлого года.
23 августа 2023 21:36
автор: Глеб Шевяков

«Спартак» не планирует отправлять в отставку главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Как утверждает источник, 34-летний специалист пользуется доверием со стороны руководство красно-белых, поэтому столичный клуб не ищет альтернативные варианты на пост наставника.

Абаскаль тренирует «Спартак» с июня 2022 года. В текущем сезоне москвичи под его руководством занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков после пяти проведённых матчей.

источник: Metaratings.ru
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