Руководство «Спартака» доверяет Абаскалю и не ищет нового тренера 

«Спартак» не планирует отправлять в отставку главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Как утверждает источник, 34-летний специалист пользуется доверием со стороны руководство красно-белых, поэтому столичный клуб не ищет альтернативные варианты на пост наставника.

Абаскаль тренирует «Спартак» с июня 2022 года. В текущем сезоне москвичи под его руководством занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков после пяти проведённых матчей.