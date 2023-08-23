ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Хет-трик Уоткинса помог «Астон Вилле» разгромить «Хиберниан» в Лиге конференций

Англичане отгрузили шотландцам пять безответных мячей.
Хет-трик Уоткинса помог «Астон Вилле» разгромить «Хиберниан» в Лиге конференций
23 августа 2023 21:39
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

В первом матче раунда плей-офф Лиги конференций «Астон Вилла» на выезде разгромила шотландский «Хиберниан».

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей, в составе которых хет-трик оформил Олли Уоткинс. Еще по разу отличились Леон Бэйли и Луис Дуглас, реализовавший пенальти.

Ответная игра пройдет 31 августа в Бирмингеме.

Лига конференций
Раунд плей-офф. 1-й матч
«Хиберниан» (Эдинбург, Шотландия) - «Астон Вилла» (Бирмингем, Англия) - 0:5 (0:3)
Голы: Уоткинс, 17; 33; 51; Бэйли, 42; Дуглас, 73 (с пенальти).

источник: «Советский спорт»
Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в чемпионате Германии 
Ранее «Ювентус» исключил игрока из своего состава.
23.08.2023 22:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Роман Широков: отсутствие Малкома — не критично для «Зенита»
Экс-игрок высоко оценил игру Вендела.
23.08.2023 22:45
Футбол
автор: Александр Кожевников
Тренер 2DROTS Кузнецов оценил победу над «Муромом» в матче Кубка России 
В среду, 23 августа, медийный клуб обыграл своего соперника со счётом 3:1. 
23.08.2023 22:39
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Защитник «Интера» Лазаро перешёл в «Торино»
Игрок уже выступал за туринский клуб.
23.08.2023 22:32
Футбол
автор: Александр Кожевников
Арсен Захарян включён в заявку «Реала Сосьедад» на сезон в Ла Лиге
Россиянин перешёл в испанский клуб 19 августа. 
23.08.2023 22:27
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Витора Тормены предположил, когда игрок может дебютировать за «Краснодар» 
Краснодарский клуб объявил о переходе бразильца в пятницу, 18 августа.
23.08.2023 22:17
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Аль-Наср» в ближайшее время подпишет защитника «Манчестер Сити» Лапорта 
Испанец играет в составе английского клуба с 2018 года.
23.08.2023 22:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ноттингем Форест» подписал чемпиона мира на правах аренды 
В прошлом году игрок в составе сборной Аргентины выиграл мундиаль. 
23.08.2023 21:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.