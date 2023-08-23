Хет-трик Уоткинса помог «Астон Вилле» разгромить «Хиберниан» в Лиге конференций

В первом матче раунда плей-офф Лиги конференций «Астон Вилла» на выезде разгромила шотландский «Хиберниан».

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей, в составе которых хет-трик оформил Олли Уоткинс. Еще по разу отличились Леон Бэйли и Луис Дуглас, реализовавший пенальти.

Ответная игра пройдет 31 августа в Бирмингеме.

Лига конференций

Раунд плей-офф. 1-й матч

«Хиберниан» (Эдинбург, Шотландия) - «Астон Вилла» (Бирмингем, Англия) - 0:5 (0:3)

Голы: Уоткинс, 17; 33; 51; Бэйли, 42; Дуглас, 73 (с пенальти).