«Ноттингем Форест» подписал чемпиона мира на правах аренды 

Защитник «Севильи» Гансало Монтиель перешёл в «Ноттингем Форест» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба «лесников».

Как утверждает источник, английский клуб арендовал 26-летнего футболиста с возможностью выкупа по окончании сезона-2023/2024.

«Я смотрю премьер‑лигу с детства, смотрел каждую игру. Как игрок, ты хочешь играть в лучшей лиге, а АПЛ — это именно то, что нужно», — рассказал аргентинец.

В сезоне-2022/2023 Монтиель стал победителем Лиги Европы в составе «Севильи», а также стал чемпионом мира по футболу с национальной командой Аргентины.