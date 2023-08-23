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«Ноттингем Форест» подписал чемпиона мира на правах аренды 

В прошлом году игрок в составе сборной Аргентины выиграл мундиаль. 
23 августа 2023 21:46
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Севильи» Гансало Монтиель перешёл в «Ноттингем Форест» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба «лесников».

Как утверждает источник, английский клуб арендовал 26-летнего футболиста с возможностью выкупа по окончании сезона-2023/2024.

«Я смотрю премьер‑лигу с детства, смотрел каждую игру. Как игрок, ты хочешь играть в лучшей лиге, а АПЛ — это именно то, что нужно», — рассказал аргентинец.

В сезоне-2022/2023 Монтиель стал победителем Лиги Европы в составе «Севильи», а также стал чемпионом мира по футболу с национальной командой Аргентины.

источник: ФК «Ноттингем Форест»
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