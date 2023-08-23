«Аль-Наср» в ближайшее время подпишет защитника «Манчестер Сити» Лапорта 

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, 29-летний футболист уже прошёл медосмотр для перехода в «Аль-Наср» и в скором времени отправится в Эр-Рияд, чтобы подписать контракт с новым клубом.

Лапорт перешёл в «Манчестер Сити» из «Атлетик» в январе 2018 года. В текущем сезоне за команду Хосепа Гвардиолы он сыграл один матч и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.