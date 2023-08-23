ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Аль-Наср» в ближайшее время подпишет защитника «Манчестер Сити» Лапорта 

Испанец играет в составе английского клуба с 2018 года.
23 августа 2023 22:00
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, 29-летний футболист уже прошёл медосмотр для перехода в «Аль-Наср» и в скором времени отправится в Эр-Рияд, чтобы подписать контракт с новым клубом.

Лапорт перешёл в «Манчестер Сити» из «Атлетик» в январе 2018 года. В текущем сезоне за команду Хосепа Гвардиолы он сыграл один матч и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в чемпионате Германии 
Ранее «Ювентус» исключил игрока из своего состава.
23.08.2023 22:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Роман Широков: отсутствие Малкома — не критично для «Зенита»
Экс-игрок высоко оценил игру Вендела.
23.08.2023 22:45
Футбол
автор: Александр Кожевников
Тренер 2DROTS Кузнецов оценил победу над «Муромом» в матче Кубка России 
В среду, 23 августа, медийный клуб обыграл своего соперника со счётом 3:1. 
23.08.2023 22:39
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Защитник «Интера» Лазаро перешёл в «Торино»
Игрок уже выступал за туринский клуб.
23.08.2023 22:32
Футбол
автор: Александр Кожевников
Арсен Захарян включён в заявку «Реала Сосьедад» на сезон в Ла Лиге
Россиянин перешёл в испанский клуб 19 августа. 
23.08.2023 22:27
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Витора Тормены предположил, когда игрок может дебютировать за «Краснодар» 
Краснодарский клуб объявил о переходе бразильца в пятницу, 18 августа.
23.08.2023 22:17
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ноттингем Форест» подписал чемпиона мира на правах аренды 
В прошлом году игрок в составе сборной Аргентины выиграл мундиаль. 
23.08.2023 21:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Хет-трик Уоткинса помог «Астон Вилле» разгромить «Хиберниан» в Лиге конференций
Хет-трик Уоткинса помог «Астон Вилле» разгромить «Хиберниан» в Лиге конференций
Англичане отгрузили шотландцам пять безответных мячей.
23.08.2023 21:39
Футбол
автор: Александр Шульгин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.