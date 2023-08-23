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Агент Витора Тормены предположил, когда игрок может дебютировать за «Краснодар» 

Краснодарский клуб объявил о переходе бразильца в пятницу, 18 августа.
23 августа 2023 22:17
автор: Глеб Шевяков

Агент новичка «Краснодара» Витора Тормены, Рафаэль Норманд поделился мнением о игровой форме защитника.

27-летний футболист присоединился к стану «быков» в пятницу, 18 августа.

«Витор находится в хорошей физической форме, он готов играть. Думаю, уже в скором времени он сможет дебютировать за «Краснодар», — приводит слова агента «РБ Спорт».

С 2019 года Тормена выступал в составе «Браги». В сезоне-2022/2023 он провёл за португальский клуб 40 матчей, отличился одним забитым мячом и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет пять миллионов евро.

источник: «РБ-Спорт»
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