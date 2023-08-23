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Арсен Захарян включён в заявку «Реала Сосьедад» на сезон в Ла Лиге

Россиянин перешёл в испанский клуб 19 августа. 
23 августа 2023 22:27
автор: Глеб Шевяков

Руководство Ла Лиги подтвердило переход хавбека Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Как утверждает источник, 20-летний футболист был включён в заявку чемпионата Испании на сезон-2023/2024 в среду, 23 августа. Игрок будет выступать за новый клуб под 12-м номером.

19 августа Захарян подписал контракт с «Реалом Сосьедад» на шесть лет. Он является воспитанником «Динамо» и провёл за московский клуб 89 матчей, отличился 19 забитыми мячами и 20 результативными передачами.

источник: Ла Лига
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