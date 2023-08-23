Тренер 2DROTS Кузнецов оценил победу над «Муромом» в матче Кубка России 

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов подвёл итоги матча 2-го раунда Пути регионов Кубка России, в котором медиаклуб в гостях победил «Муром» (3:1).

«Серия ошибок пошла в первом тайме, и чуть дрогнули. Стали неправильные решения принимать, пошли неоправданные потери. Отсюда и гол пропустили. Сам успокоился только, когда мы забили третий гол. Теперь будем готовиться к следующему сопернику, чтобы пройти дальше», — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».

На следующем этапе Пути регионов Кубка России 2DROTS проведёт матч с «Динамо» из Кирова. Остальные два медийных клуба – «Родина Медиа» и «Амкал» уже покинули розыгрыш кубкового турнира.