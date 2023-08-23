Роман Широков: отсутствие Малкома — не критично для «Зенита»

Бывший игрок сборной России, «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков сравнил полузащитника сине-бело-голубых Вендела с бывшим нападающим санкт-петербургского клуба Малкомом.

«Отсутствие Малкома не критично. Для «Зенита» Вендел более значимая фигура, чем Малком. Он ведёт игру команды, Малком же провёл один великолепный сезон, и продать его на пике — великолепная сделка, отличная менеджерская работа клуба. Уход Малкома — это потеря, но, во-первых, Мантуан выглядит неплохо, и, во-вторых, ключевой игрок команды в моём понимании — это Вендел», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Ранее «Зенит» обыграл «Спартак» в матче пятого тура РПЛ.

По итогам пяти туров в РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе девять очков. «Зенит» с десятью очками располагается на четвёртой позиции. В следующем туре национального первенства подопечные Гильермо Абаскаля примут на своём поле «Ахмат» (26 августа). «Зенит» в тот же день сыграет дома с «Уралом».