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Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в чемпионате Германии 

Ранее «Ювентус» исключил игрока из своего состава.
23 августа 2023 22:50
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Униона» рассматривает возможность приобретения защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Как утверждает источник, берлинский клуб предложил 36-летнему футболисту контракт до лета 2024 года. В ближайшее время стороны обсудят детали потенциальной сделки.

Ранее появилась информация, что туринская команда исключила итальянского игрока из состава и выставила его на продажу.

Бонуччи играет в составе «Ювентуса» на протяжении 12 лет. В сезоне-2022/2023 за «бьянконери» он отыграл 26 встреч и забил два гола. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в полтора миллиона евро.

источник: «Советский спорт»
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