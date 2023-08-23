Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в чемпионате Германии 

Руководство «Униона» рассматривает возможность приобретения защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Как утверждает источник, берлинский клуб предложил 36-летнему футболисту контракт до лета 2024 года. В ближайшее время стороны обсудят детали потенциальной сделки.

Ранее появилась информация, что туринская команда исключила итальянского игрока из состава и выставила его на продажу.

Бонуччи играет в составе «Ювентуса» на протяжении 12 лет. В сезоне-2022/2023 за «бьянконери» он отыграл 26 встреч и забил два гола. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в полтора миллиона евро.