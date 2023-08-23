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Игрок 2DROTS Владислав Ослоновский: нам по силам пройти три команды в Кубке России

Клуб вышел в 1/64 финала.
23 августа 2023 23:00
автор: Александр Кожевников

Полузащитник медийной команды 2DROTS Владислав Ослоновский прокомментировал матч 1/128 финала Пути регионов Кубка России, в котором медиаклуб в гостях победил «Муром» (3:1).

«Первая мысль после финального свистка? Меня успели заменить, поэтому я успел остыть — наблюдал за игрой со стороны. Подумал: «Молодцы, что дотерпели». Не могу сказать, что наша победа — это неожиданность. Я всем сказал, что нам по силам постараться пройти три команды в Кубке. Пока получается. Цель — дойти до клуба ФНЛ», - приводит слова Ослоновского «Чемпионат».

На следующем этапе Пути регионов Кубка России 2DROTS проведёт матч с «Динамо» из Кирова. Остальные два медийных клуба – «Родина Медиа» и «Амкал» уже покинули розыгрыш кубкового турнира.

источник: Чемпионат.com
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