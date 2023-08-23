Футболистка сборной Испании Эрмосо требует принять меры против Рубиалеса из-за скандала с поцелуем

Полузащитник женской сборной Испании Дженни Эрмосо выступила с обращением на фоне её скандального поцелуя, инициатором которого стал президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес.

20 августа национальная команда Испании одолела Англию со счётом 1:0 в финале чемпионата мира, который прошёл в Австралии и Новой Зеландии, и впервые в своей истории выиграла мундиаль. Во время церемонии награждения Рубиалес, радуясь триумфу сборной, обнимал испанских футболисток, а затем поцеловал в губы Эрмосо.

«Мы твердо и решительно осуждаем поведение, унижающее достоинство женщин. Мы просим федерацию футбола Испании внедрить необходимые протоколы, чтобы защитить права игроков. Необходимо продолжать продвигаться в борьбе за равенство. Мы работаем, чтобы подобные действия не оставались безнаказанными», — приводит заявление Эрмосо Sport.es.

Рубиалес является главой Испанской федерации футбола с мая 2018 года. Ранее 45-летний функционер на видео принёс извинения Эрмосо за скандальный эпизод, однако это не спасло главу RFEF от шквала критики в свой адрес и требования отставки.