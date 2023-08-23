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«Реал» может сделать предложение «ПСЖ» по Мбаппе до закрытия трансферного окна

Переход в Мадрид может стать реальностью.
23 августа 2023 23:47
автор: Александр Кожевников

«Реал» может сделать «ПСЖ» предложение по нападающему Килиану Мбаппе. Об этом сообщает FootMercato.

Как информирует источник, предложение «ПСЖ» может поступить в последние ни трансферного окна.

Примечательно, что ранее в СМИ появилась информация, что в «ПСЖ» уговорили Мбаппе продлить контракт.

Ранее Мбаппе отказался активировать опцию продления договора и был отстранен от первой команды: он пропустил турне по Японии и не вошел в заявку на матч 1-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0).

Позже сообщалось, что стороны сумели уладить конфликт, и футболист вернулся к тренировкам с первой командой, а затем забил в ворота «Тулузы» (1:1) в первом матче после возвращения.

источник: Foot Mercato
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