«Реал» может сделать предложение «ПСЖ» по Мбаппе до закрытия трансферного окна

«Реал» может сделать «ПСЖ» предложение по нападающему Килиану Мбаппе. Об этом сообщает FootMercato.

Как информирует источник, предложение «ПСЖ» может поступить в последние ни трансферного окна.

Примечательно, что ранее в СМИ появилась информация, что в «ПСЖ» уговорили Мбаппе продлить контракт.

Ранее Мбаппе отказался активировать опцию продления договора и был отстранен от первой команды: он пропустил турне по Японии и не вошел в заявку на матч 1-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (0:0).

Позже сообщалось, что стороны сумели уладить конфликт, и футболист вернулся к тренировкам с первой командой, а затем забил в ворота «Тулузы» (1:1) в первом матче после возвращения.