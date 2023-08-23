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«Янг Бойз» сыграл вничью с «Маккаби» из Хайфы в первом матче плей-офф Лиги конференций

Ответная очная квалификационная игра в еврокубке состоится 29 августа. 
23 августа 2023 23:54
автор: Глеб Шевяков

Завершился первый матч квалификационного раунда плей-офф Лиги конференций, в котором «Маккаби» из Хайфы дома принимал «Янг Бойз».

Команды так и не открыли счёт за два полных тайма и встреча завершилась нулевой ничьёй – 0:0.

Хозяева поля больше владели мячом (58 на 42) и были равны с соперником по количеству нанесённых ударов (8-8). Гости также меньше нанесли ударов в створ (0-2).

Таким образом, «Янг Бойз» и «Маккаби» определят, кто пройдёт в групповой этап Лиги конференций в ответном матче. Игра запланирована на 29 августа и пройдёт на стадионе «Ванкдорф» в Бёрне (Швейцария).

Лига конференций.

Квалификация.

Плей-офф.

Первый матч.

«Маккаби» (Израиль) – «Янг Бойз» (Швейцария) – 0:0 (0:0)

источник: «Советский спорт»
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