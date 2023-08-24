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Две передачи Месси помогли «Интер Майами» победить «Цинциннати» и выйти в финал Кубка США

Матч завершился со счётом 3:3 (5:4 в серии пенальти).
Две передачи Месси помогли «Интер Майами» победить «Цинциннати» и выйти в финал Кубка США
24 августа 2023 08:09
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Подошёл к концу полуфинал Открытого кубка США, в котором «Интер Майами» сыграл против «Цинциннати».

Основное время матча завершилось со счётом 2:2. В овертайме соперники обменялись забитыми голами, а в серии пенальти точнее оказались футболисты «Интер Майами» (5:4).

В составе победителей два гола забил Леонардо Кампана. Один забитый мяч на счету Хосефа Мартинеса. Лионель Месси на этот раз не сумел поразить ворота соперника, однако он отметился двумя голевыми передачами.

Отметим, что по ходу встречи «Интер Майами» уступал со счётом 0:2. Отыграться команде удалось только на седьмой добавленной минуте.

В финале Открытого кубка США «Интер Майами» сыграет с «Хьюстон Динамо».

источник: «Советский спорт»
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