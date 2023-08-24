«С нами был лучший игрок в мире». Наставник «Интер Майами» — о камбеке в Кубке США

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино подвел итоги победного матча своей команды в полуфинале Открытого кубка США.

Напомним, основное время матча против «Цинциннати» завершилось со счётом 2:2. В овертайме соперники обменялись забитыми голами, а в серии пенальти точнее оказались футболисты «Интер Майами» (5:4).

«Хорошо во всем этом то, что мы не опустили головы. Мы продолжали пытаться и прошли этот полуфинал. Нам удавалось побеждать во многих матчах, скорее, благодаря характеру команды, а не ее игре. Очевидно, мы сделали это благодаря тому, что с нами был лучший игрок в мире, и каждый из нас по очереди поддерживал его», — цитирует Мартино пресс-служба «Интера».

Отметим, что по ходу встречи «Интер Майами» уступал со счётом 0:2. Отыграться команде удалось только на седьмой добавленной минуте.

В финале Открытого кубка США «Интер Майами» сыграет с «Хьюстон Динамо».