Месси ответил на вопрос о завершении карьеры

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о планах на будущее. В частности, он заявил, что не собирается завершать карьеру.
«Я по-прежнему об этом не думаю, честно говоря. Мне нравится играть, мне нравится быть с мячом, находиться на поле, соревноваться и тренироваться.
Не знаю, сколько еще я буду играть, но постараюсь делать это как можно дольше, пока еще могу.
Я еще успею подумать, что будет после. Сегодня самое главное – как можно больше наслаждаться тем, что есть сейчас», – сказал нападающий в интервью AppleTV.
Ранее сообщалось, что Месси завершит карьеру по окончании контракта с «Интер Майами». Его договор с североамериканским клубом действует до 31 декабря 2025 года.
источник: «Советский спорт»