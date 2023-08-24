Месси ответил на вопрос о завершении карьеры

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о планах на будущее. В частности, он заявил, что не собирается завершать карьеру.

«Я по-прежнему об этом не думаю, честно говоря. Мне нравится играть, мне нравится быть с мячом, находиться на поле, соревноваться и тренироваться.

Не знаю, сколько еще я буду играть, но постараюсь делать это как можно дольше, пока еще могу.

Я еще успею подумать, что будет после. Сегодня самое главное – как можно больше наслаждаться тем, что есть сейчас», – сказал нападающий в интервью AppleTV.

Ранее сообщалось, что Месси завершит карьеру по окончании контракта с «Интер Майами». Его договор с североамериканским клубом действует до 31 декабря 2025 года.