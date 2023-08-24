Колосков назвал главную цель Захаряна в Ла Лиге

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал трансфер полузащитника Арсена Захаряна из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад».

«Неизвестно, как скоро Захарян начнет стабильно играть за новую команду — это зависит от очень разных факторов. Ему необходимо много работать, потому что в начале этого сезона он был не в лучшей форме. Конечно, возможно, психологически состоявшийся переход вернет его на прежний уровень. Сейчас главная цель Захаряна — быстро адаптироваться к новым условиям. Сделать это довольно непросто», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

19 августа Захарян подписал контракт с «Реалом Сосьедад» на шесть лет. Он является воспитанником «Динамо» и провёл за московский клуб 89 матчей, отличился 19 забитыми мячами и 20 результативными передачами.