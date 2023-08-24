Кирьяков оценил шансы Захаряна на успешное выступление за «Реал Сосьедад»

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков поддержал решение Арсена Захаряна перейти из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

По словам экс-игрока, 20-летний вингер способен проявить себя в новой лиге. Кроме того, он подчеркнул, что хавбек справится с давлением несмотря на юный возраст.

«Ничего, что Захаряну только 20. Надо уезжать – наш чемпионат не такого высокого уровня, чтобы чего-то добиться. Я попал в 23 года в «Карлсруэ» и занял там по итогам первого сезона 20-е место в списке номинантов на «Золотой мяч». Мы потом дошли до полуфинала Кубка УЕФА. Почему бы Арсену не проявлять себя? Если он хорошо проведет первый сезон, его может пригласить более именитый клуб – «Барселона» или «Реал». Это тоже стимул», – приводит слова Кирьякова «РБ Спорт».

Контракт Захаряна с «Реалом Сосьедад» рассчитан до лета 2029 года. По данным СМИ, отступные в его контракте составляют 60 млн евро.