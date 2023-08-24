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Месси рассказал, что вынудило его покинуть «ПСЖ»

Аргентинец признался, что не горит желанием вспоминать период, проведенный во Франции.
24 августа 2023 09:09
автор: Артур Гичунцев

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси объяснил, что сподвигло его отказаться от продления контракта с «ПСЖ».

По словам аргентинца, он решил уехать в Северную Америку, так как его семья не смогла адаптироваться к жизни во Франции.

«Мы должны были вернуться немного к тому, кем мы были, когда были в Барселоне – наслаждаться повседневным днем, быть детьми, знать, что с семьей все в порядке. Я хотел каждый наслаждаюсь спортом, а этого со мной не происходило. Потому мы приняли такое решение и не ошиблись», – добавил футболист, чьи слова приводит TyC Sport.

36-летний Месси выступал за «ПСЖ» с 2021 по 2023 годы. Он провел за столичный гранд 75 матчей, забил 32 гола и отдал 35 голевых передач.

источник: «Советский спорт»
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