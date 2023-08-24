ЦСКА борется с «Бенфикой» за покупку бразильского защитника Келвена

Сегодня, 24 августа, спортивный обозреватель Моника Вилела сообщила в своих социальных сетях о том, что московский ЦСКА хочет купить бразильского защитника «Атлетико Паранаэнсе» Келвена.

Согласно данным источника, красно-синие уже оформили первое предложение по переходу 22-летнего футболиста, которого также пытается приобрести «Бенфика».

Отмечается, что переговоры между клубами продолжаются, и будущее Келвена пока не определено.

Бразильский защитник играет «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года. Его текущий контракт с клубом завершится в феврале 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Келвена составляет 7 млн евро.