Стало известно, почему «Фламенго» не хочет продавать Педро в «Зенит»

Сегодня, 24 августа, Globo Esporte сообщает о том, что бразильский «Фламенго» не хочет продавать своего нападающего Педро Абреу в «Зенит», так как клуб будет участвовать в финале Кубка Бразилии.

Игры за данный трофей состоятся 17 и 24 сентября. «Фламенго» не желает никак ослаблять свой состав перед финальными матчами. Руководство бразильского клуба отмечает, что помимо Педро Абреу в команде есть только один центральный форвард – Габриэль Барбоза, поэтому отпускать 26-летнего нападающего в «Зенит» нельзя.

Ранее сообщалось, что Зенит» провел переговоры с агентами игрока. Отмечалось, что сине-бело-голубые готовы предложить за нападающего 25 млн евро. При этом официальных переговоров между клубами ещё не было.

В минувшем сезоне бразилец провёл за «Фламенго» 41 игру и оформил 27 забитых голов. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Педро Абреу составляет 22 млн евро.