В «Реале Сосьедад» рассказали, в каком матче может состояться дебют Арсена Захаряна

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян может дебютировать за новую команду в матче с «Лас-Пальмасом». Об этом заявили в пресс-службе баскского клуба.

По словам представителя команды, вингер сборной России готов к выходу на поле.

«Да, тренер сможет рассчитывать на Арсена Захаряна в матче с «Лас-Пальмасом», – сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «Реала Сосьедад».

Матч с «Лас-Пальмасом» команда Иманола Альгуасиля проведет 25 августа. Встреча пройдет в рамках 3-го тура Ла Лиги и начнется в 20:30 мск.