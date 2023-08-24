Новый главный тренер «Оренбурга» прокомментировал своё назначение

Новый главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал своё назначение.

«Тренер должен быть всегда готов управлять командой. Это правда, что я приехал работать в академии, но после проделанной мной работы клуб решил предоставить мне эту возможность. Я этот вызов принял, мы постараемся улучшить все, что можно. Я понимаю, что ЦСКА – это топ-команда, но у нас есть пара дней, мы подготовимся и постараемся удивить», — сказал Деограсия интервью, размещенном в Telegram-канале «Оренбурга».

22 августа «Оренбург» объявил об уходе Иржи Ярошика, который возглавлял команду с июня. Новым главным тренером стал Деограсия. До этого 50-летний специалист работал в академии клуба. В первом матче под руководством нового тренера 25 августа «Оренбург» примет ЦСКА.

«Оренбург» замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав одно очко в пяти играх чемпионата России.