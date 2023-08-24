Итальянский журналист заявил, что Кокорин был одним из лучших в «Фиорентине» в предсезонке

Итальянский журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини прокомментировал возможный уход Александра Кокорина из «Фиорентины».

В минувшем сезоне российский форвард играл за кипрский «Арис» на правах аренды.

«Кокорин был одним из лучших в «Фиорентине» в предсезонке. Но, несмотря на все заслуги россиянина, клуб намерен продать его до 31 августа. Он стал лучшими в «Арисе» в прошлом сезоне, но это не изменит решения менеджеров «фиалок». Все в руководстве флорентийского клуба хотят продать Сашу. Конечно, для этого нужен покупатель, но на данный момент в Италии нет ни одного клуба, который хотел бы подписать Кокорина», — заявил Мартини в интервью Sport24.

В сезоне-2022/2023 Кокорин играл в составе «Ариса» на правах арены и по его итогам был признан лучшим игроком в чемпионате Кипра. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в один миллион евро.