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Полузащитник Ольмо останется в «Лейпциге»

Руководство не намерено вести переговоры о трансфере футболиста.
24 августа 2023 10:25
автор: Александр Евграфов

Советник правления футбольного клуба «Лейпциг» Оливер Минцлафф заявил, что полузащитник Даниэль Ольмо останется в команде, кто бы не был заинтересован в его услугах.

«Дани Ольмо будет частью команды «Лейпцига» в этом сезоне. Неважно, кто заинтересован в его услугах, он здесь, и он останется в клубе», — цитирует Мицлафа Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуются «Манчестер Сити», «Бавария» и мадридский «Реал».

Ольмо перешел в «РБ Лейпциг» в январе 2020 года. В минувшем сезоне 25-летний испанец в 30 матчах забил 5 голов и отдал 10 результативных передач.

источник: «Советский спорт»
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