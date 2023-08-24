Полузащитник Ольмо останется в «Лейпциге»

Советник правления футбольного клуба «Лейпциг» Оливер Минцлафф заявил, что полузащитник Даниэль Ольмо останется в команде, кто бы не был заинтересован в его услугах.

«Дани Ольмо будет частью команды «Лейпцига» в этом сезоне. Неважно, кто заинтересован в его услугах, он здесь, и он останется в клубе», — цитирует Мицлафа Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуются «Манчестер Сити», «Бавария» и мадридский «Реал».

Ольмо перешел в «РБ Лейпциг» в январе 2020 года. В минувшем сезоне 25-летний испанец в 30 матчах забил 5 голов и отдал 10 результативных передач.