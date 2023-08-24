В «Зените» считают, что у «Спартака» самая сильная атака среди всех клубов РПЛ

«Спартак» обладает самой мощной атакой среди всех клубов РПЛ. Об этом заявил защитник «Зенита» Нуралы Алип после матча 5-го тура чемпионата России, который завершился в пользу питерцев (3:1).

«Ждали, что у них в стартовом составе будет Тео Бонгонда. Очень уж он хорошо и результативно проводил начало сезона. Его в итоге в старте не оказалось. Но и те, кто вышел с первых минут, – тоже классные футболисты.

Тот же Хесус Медина – сильный игрок, в прошлом сезоне доставил нам немало проблем, когда играл за ЦСКА. Вообще у «Спартака» очень сильный состав, особенно группа атаки. Атака вообще сильнейшая в чемпионате, так что проблемы нам создать могут любые сочетания. Тем приятней, что мы мало что дали им создать», – приводят слова Алипа «Известия».

В данный момент «Спартак» занимает 6-е место в Премьер-лиге, набрав 9 очков.