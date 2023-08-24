«Челси» постарается убедить форварда Ромелу Лукаку уехать в Саудовскую Аравию

Сегодня, 24 августа, издание talkSPORT сообщает о том, что руководство «Челси» предпринимает попытки убедить нападающего Ромелу Лукаку переехать в Саудовскую Аравию.

Согласно данным источника, в услугах бельгийского форварда заинтересован «Аль-Хиляль». Отмечается, что «синие» готовы продать Лукаку за 41-45 млн евро. Вариант с арендой лондонский клуб не рассматривает.

Прошлый сезон 30-летний Лукаку провел на правах аренды в «Интере»: в рамках Серии А он отыграл 25 матчей, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.

Текущий контракт бельгийца с «Челси» рассчитан до середины 2026 года.