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«Челси» постарается убедить форварда Ромелу Лукаку уехать в Саудовскую Аравию

Лондонцы не заинтересованы в услугах бельгийца.
24 августа 2023 11:28
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 24 августа, издание talkSPORT сообщает о том, что руководство «Челси» предпринимает попытки убедить нападающего Ромелу Лукаку переехать в Саудовскую Аравию.

Согласно данным источника, в услугах бельгийского форварда заинтересован «Аль-Хиляль». Отмечается, что «синие» готовы продать Лукаку за 41-45 млн евро. Вариант с арендой лондонский клуб не рассматривает.

Прошлый сезон 30-летний Лукаку провел на правах аренды в «Интере»: в рамках Серии А он отыграл 25 матчей, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.

Текущий контракт бельгийца с «Челси» рассчитан до середины 2026 года.

источник: talkSPORT
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