Экс-игрок «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу в «Рому»

Сегодня, 24 августа, журналист Джанлука Ди Марцио сообщает в своих социальных сетях о том, что иранский форвард Сердар Азмун близок к переходу в «Рому».

Согласно информации источника, стороны могут достичь договоренности уже в ближайшие часы. Ранее иранский нападающий немецкого «Байера» получил предложения о переходе в «Зенит» и «Милан».

Добавим, что Азмун перешёл в «Байер» из «Зенита» в январе прошлого года. В сезоне-2022/2023 за «фармацевтов» он отыграл 33 матча, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 12 миллионов евро.