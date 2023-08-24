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Экс-игрок «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу в «Рому»

В прошлом сезоне он выступал за «Байер».
24 августа 2023 11:52
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 24 августа, журналист Джанлука Ди Марцио сообщает в своих социальных сетях о том, что иранский форвард Сердар Азмун близок к переходу в «Рому».

Согласно информации источника, стороны могут достичь договоренности уже в ближайшие часы. Ранее иранский нападающий немецкого «Байера» получил предложения о переходе в «Зенит» и «Милан».

Добавим, что Азмун перешёл в «Байер» из «Зенита» в январе прошлого года. В сезоне-2022/2023 за «фармацевтов» он отыграл 33 матча, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 12 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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