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«Торино» вновь пытается арендовать Миранчука у «Аталанты»

В прошлом сезоне российский полузащитник выступал за туринский клуб на правах аренды.
24 августа 2023 12:00
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 24 августа, Tuttosport сообщает о том, что клуб «Торино» возобновил попытки арендовать российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Согласно данным источника, руководство туринского клуба желает взять его в аренду с обязательным выкупом через год, если «быки» по итогам сезона финишируют в зоне еврокубков.

Действующее контрактное соглашение Миранчука с бергамасками рассчитано до середины 2024 года.

Алексей перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива». Сезон-2022/2023 он проводил в аренде в «Торино», за который сыграл 31 матч, забил четыре гола и отдал шесть ассистов. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

источник: Tuttosport
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