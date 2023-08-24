Хавбек «Баварии» Мусиала пропустит две-три недели из-за травмы

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала пропустит несколько матчей команды в чемпионате Германии.

Как сообщает Bild, 20-летний футболист выбыл из строй из-за травмы. Мусиала пропустит две-три недели. Точные сроки восстановления хавбека зависит от мышечного напряжения.

Отмечается, что Джамал может сыграть за сборную Германии в товарищеских матчах. 9 сентября бундестим встретится с Японией, а 12-го с Францией.

В текущем сезоне Мусиала успел сыграть два матча, в которых не отметился результативными действиями.