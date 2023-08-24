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Агент Осмаича: ЦСКА необходимо заплатить отступные, чтобы «Кадис» отпустил игрока

Трансфер нападающего под угрозой срыва.
24 августа 2023 12:18
автор: Виталий Овсянников

Футбольный агент Игор Глушевич представляющий интересы Милутина Осмаича, заявил, что «Кадис» не отпустит его клиента, пока ЦСКА не заплатит требуемые испанским клубом 5 млн евро.

«Возможно ли, что ЦСКА возьмёт Осмаича свободным агентом следующим летом? Нет, это невозможно, так как перед арендой в «Визелу» мы продлили контракт и у него соглашение с «Кадисом» ещё на три года. Значит ли это, что переход игрока в ЦСКА маловероятен? До тех пор, пока они не изменят своё предложение. «Кадис» хочет 5 млн евро», — цитирует Глушевича издание «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что московские армейцы хотят купить 24-летнего форварда «Кадиса» Милутина Осмаича. В минувшем сезоне он провёл 35 матчей за португальскую «Визелу», в которых забил 8 голов.

источник: «РБ-Спорт»
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