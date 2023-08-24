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Стало известно, когда Чавес подпишет контракт с «Динамо»

Бело-голубые уже анонсировали трансфер.
24 августа 2023 12:36
автор: Максим Скороходов

Клаудио Курти, агент полузащитника сборной Мексики Луиса Чавеса, рассказал, когда 27-летний футболист, выкупивший контракт с «Пачукой» станет игроком московского «Динамо».

Ранее российская команда презентовала новичка.

«Сегодня в 18:30 Луис уже будет в Москве. Все в порядке. Завтра он подпишет контракт с «Динамо», - приводит Sport24.ru слова агента.

Чавес выступал за «Пачуку» с июля 2019 года, на его счету 14 голов и 12 результативных передач в 143 матчах за команду. Также у 27-летнего хавбека 3 гола в 24 играх за сборную Мексики.

источник: Sport24.ru
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