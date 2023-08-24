Дешам прокомментировал назначении Анри главным тренером молодёжной сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о назначении Тьерри Анри на пост наставника молодежной команды страны.

Отметим, что единогласное решение о назначении 46-летнего специалиста было принято исполнительным комитетом FFF.

«Об Анpи будут судить по его результатам. По квaлификации на следующий Евро, по Олимпийским игрaм. У него есть авторитет, основaнный на его игровой карьере. У него есть опыт работы тренeром, он полностью готов, он сдeлает всё возможное», — цитирует Дешама L'Equipe.

Сообщается, что главной задачей молодежной сборной Франции при Анри является стать призёром Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже.

В декабре прошлого года Тьерри покинул должность помощника главного тренера сборной Бельгии и с тех пор находился без работы.